Perez kiest voor speciale helm voor thuisrace

Sergio Perez rijdt aankomen weekend zijn thuisrace in Mexico. De Red Bull Racing-coureur maakt kans op de zege en de hype rondom de Grand Prix is dan ook groot. Perez zelf kijkt reikhalzend uit naar de race en speciaal voor het weekend in zijn thuisland heeft hij gekozen voor een bijzondere helm.

Perez rijdt dit weekend namelijk met een afwijkend helmontwerp. Vanzelfsprekend komen de kleuren van de Mexicaanse vlag terug in de helm van Perez. De Mexicaanse coureur heeft eveneens gekozen voor een aantal typisch Mexicaanse symbolen, ook zijn eigen logo valt terug te vinden op het ontwerp. In de presentatievideo is Perez zelf in ieder geval zeer enthousiast.