Wolff trots op eigen Red Bull-periode: "Het was erg prestigieus"

Afgelopen weekend overleed Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. Het overlijden van de Oostenrijker zorgde voor een schokgolf binnen de Formule 1-wereld. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff kende Mateschitz goed en ook hij heeft veel goede woorden over voor de Oostenrijkse eigenaar en oprichter van het bedrijf en het raceteam.

Wolff is vandaag de dag de teambaas van Red Bull Racing-concurrent Mercedes. De Oostenrijker was in een eerder leven zelf actief als coureur en hij reed onder andere in GT's en hij nam deel aan langeafstandsraces. Wolff reed in die tijd ook rond in door Red Bull gesponsorde wagens. De Mercedes-teambaas bewaart warme gevoelens aan die periode.

Prestigieus

In Austin keek Wolff afgelopen weekend terug op zijn periode in de kleuren van Red Bull. Alhoewel hij nu de grote man bij Mercedes is, heeft hij enkel mooie herinneringen aan zijn eerdere leven. Bij de internationale media spreekt Wolff zich uit: "Ik was heel erg trots om die kleuren te dragen als coureur in de GT's. Het was zeer prestigieus om Red Bull-coureur te zijn. Ik was trots op het feit dat ik die teamkleuren mocht dragen."

Clubs

Wolff geeft ook toe dat hij als Oostenrijker wel bekend is met het merk Red Bull. De Mercedes-teambaas geeft aan dat het drankje een grote status verwierf in het nachtleven: "Toen het werd gemixt met wodka werd het ineens een hit. Het was net als een drug en het werd stiekem onder de tafel verkocht. Het werd in de goede clubs verkocht in München en het was net alsof je drugs nam. Dat creëerde zo'n mythe rond Red Bull. Er ontstond een markt die niet bestond."