Perez wil geen 'cadeautje' van Verstappen ontvangen in Mexico

Het team van Red Bull Racing heeft met nog drie Grand Prix-weekenden te gaan allebei de wereldtitels al op zak. Dat betekent echter niet dat ze achterover gaan leunen. Sergio Perez wil aankomend weekend in Mexico schitteren voor eigen publiek maar de Mexicaan wil daarvoor geen cadeautjes ontvangen van Max Verstappen.

Verstappen kroonde zich ruim twee weken geleden in Japan tot wereldkampioen, de Nederlander is bezig met een enorm dominant seizoen en won al dertien Grands Prix. Perez won tot nu toe alleen in Monaco en Singapore. De Mexicaan kan nog tweede worden in het wereldkampioenschap en daarvoor is een goed resultaat in zijn thuisrace van belang.

Cadeau

Aangezien Verstappen de titel al binnen heeft zou het logisch zijn dat hij zijn teamgenoot gaat helpen in de jacht op een thuiszege. Perez laat aan ESPN weten dat hij daar niet op zit te wachten: "Ik hoef niets cadeau te krijgen. Ik heb al zoveel jaren alles bereikt zonder enig cadeautje. Het is niet nodig., uiteindelijk denk ik ook niet aan zoiets. Ik denk vooral aan mijn werk en aan perfect zijn aankomend weekend. Ik ga opzoek naar de overwinning."

Samenwerken

Perez wil geen cadeautjes ontvangen van Verstappen maar de Mexicaan wil wel graag samenwerken met zijn teamgenoot. Perez ziet dat wel zitten: "We gaan alles geven namens het hele team. Als er een situatie ontstaan waarin Max mij kan steunen, dan denk ik dat hij dit zonder twijfel zal doen. Het is echter het allerbelangrijkste dat we deze reeks voortzetten en het seizoen sterk afsluiten."