Video: Red Bull viert feestje met kampioenswagen

Het team van Red Bull Racing kon afgelopen weekend een groot feest vieren. De Oostenrijkse renstal greep de constructeurstitel na de zege van Max Verstappen in Austin. De vreugde was groot en de werknemers van het team vierden na afloop dan ook een feestje in de pitlane.

Het team deelt veel beelden van het feestje op het Circuit of the Americas op de sociale kanalen. De vreugde werd breed gevierd, niet alleen de monteurs maar ook de technische staf was vol vreugde. Technisch kopstuk Paul Monaghan besloot een ritje te nemen op de kampioenswagen van Verstappen. Terwijl de monteurs de wagen uit het parc fermé terugduwden naar de pits sprong Monaghan op de wagen.