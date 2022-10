Hamilton wil nog niet spreken van Verstappen-tijdperk: "Daar is het te vroeg voor"

Max Verstappen won afgelopen weekend in Austin zijn dertiende Grand Prix van het seizoen. De Nederlander claimde ruim twee weken geleden ook al de wereldtitel. Lewis Hamilton denkt echter niet dat de Formule 1 momenteel aan de vooravond staat van een Verstappen-tijdperk, zoals men al eerder meemaakte met Hamilton en Schumacher.

Verstappen werd dit seizoen voor het tweede jaar op rij wereldkampioen in de Formule 1. Vorig seizoen vocht hij nog een intens titelduel uit met Lewis Hamilton naar dit jaar was alles anders. Verstappen was regelmatig een klasse apart en hij hield zijn hoofd regelmatig koel. Verstappen staat al op dertien zeges en met nog drie Grands Prix te gaan kan dan aantal oplopen tot zestien.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton denkt nog niet dat het tijdperk Verstappen is aangebroken. De Britse Mercedes-coureur is daar eerlijk over tijdens de persconferentie voor de top drie: "Het is nu te vroeg om dat echt te zeggen. Als ze volgend jaar weer sterk zijn en domineren, dan ja. Maar Ferrari was vaak sneller in de kwalificatie. Ik denk dat ze over alle enkele rondjes voor het grootste gedeelte sneller waren. Alles wat ze nu moeten doen is de pace oppikken en dan doen ze mee. Ik denk dat wij een steile berg moeten beklimmen, hopelijk is het niet onmogelijk."