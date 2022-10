Wolff vond straf Russell te veel van het goede: "Was en echt racing incident"

George Russell werd zondag bestraft met een tijdstraf van vijf seconden na een incident met Carlos Sainz in de eerste bocht. Russell bood na afloop zijn excuses aan maar zijn teambaas Toto Wolff had een iets andere mening. Wolff vond de tijdstraf namelijk iets te veel van het goede.

Russell was direct na de start betrokken bij een incident met de Ferrari van Carlos Sainz. Sainz begon de race vanaf de pole position maar werd achterstevoren getikt door de Brit. De schade bij Sainz was zo groot dat hij het bijltje erbij neer moest gooien, zijn Ferrari had teveel schade opgelopen bij het incident.

Mercedes-teambaas Toto Wolff vond de straf voor zijn coureur te zwaar. De Oostenrijker zou zelf geen straf uitdelen en daar is hij duidelijk over in gesprek met de internationale media: "Ik denk dat het incident in de eerste bocht een echt racing incident was. Ik zou er zo naar kijken als ik een steward was geweest. George remde laat en hij had mogelijk een klein momentje van onderstuur. Carlos sneed wel heel erg scherp naar binnen. Maar het is hoe dan ook heel erg jammer en wij moeten eigenlijk die tijdstraf van vijf seconden maar accepteren."