Verstappen trots: "Deze is voor Dietrich!"

Max Verstappen won vandaag de Amerikaanse Grand Prix in weekend vol rouw voor zijn team Red Bull Racing. Gisteren overleed immers Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz, het was een zware klap voor het team. Red Bull is dankzij de zege van Verstappen tevens constructeurskampioen.

Verstappen kreeg het zeker niet cadeau in Austin. Op het circuit of the Americas vocht Verstappen een stevig duel uit met Lewis Hamilton. Na een volledig mislukte pitstop viel Verstappen ver terug en moes hij zichzelf rustig krijgen om mee te kunnen gaan doen voor de zege. Verstappen joeg zijn voormalige titelrivaal op en greep de leiding alsnog in de slotfase van de race, de zege was de zijne.

Zwaar

Na afloop van de emotionele race verscheen Verstappen, na een aantal festiviteiten, voor de microfoon van interviewer van dienst David Coulthard: "Dit was een zware race. Het zag er allemaal best goed uit maar toen duurde de pitstop iets langer dan wij eigenlijk hadden gewild. Ik moest daarna mijzelf naar voren vechten in de slotfase van deze race. We hebben hier echt alles gegeven."

Mateschitz

Vanzelfsprekend herdacht Verstappen na afloop van de race ook nog eventjes Dietrich Mateschitz. De Oostenrijker had een enorme invloed op het team en kreeg voorafgaand de Grand Prix een mooi eerbetoon. Verstappen: "Het is een enorm lastig weekend voor ons. Deze is voor Dietrich na alles wat hij voor ons heeft gedaan. Na de pitstop zag het er niet bepaald goed uit maar ik heb vandaag alles gegeven en we kwamen terug naar voren."