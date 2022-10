Hamilton kijkt uit naar filmproject met Brad Pitt: "Dit wordt de beste racefilm ooit"

Het is veel mensen al opgevallen: in Austin loopt acteur Brad Pitt door de paddock. De wereldberoemde acteur wordt al het gehele weekend nadrukkelijk in beeld gebracht door de regisseur van de liveregistratie van de Formule 1. Pitt is aanwezig voor research voor zijn Formule 1-film waarbij ook Lewis Hamilton betrokken is.

Het is al geruime tijd bekend dat Hamilton betrokken is als producent bij het project van Pitt. De film zal worden gedistribueerd door Apple en ook producent Jerry Bruckheimer en regisseur Joseph Kosinksi zijn betrokken bij de film. Pitt en consorten nemen het project zeer serieus, ze spraken eerder dit weekend uitgebreid met de teambazen over de film.

Hamilton is op zijn beurt enorm enthousiast over de filmplannen. De Brit is een groot fan van de entertainmentsector, hij had eerder cameo's in films en rapte mee in een nummer van Christina Aguilera, en hij bespreekt het project met RaceFans: "Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb er enorme verwachtingen van. Ik weet dat we de beste racefilm ooit gaan maken, ook op visueel gebied. We gaan ervoor zorgen dat we de harten van al deze fans harder gaan laten kloppen met deze film."