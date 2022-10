Wolff vindt afpakken titel Verstappen geen realistische straf

De situatie omtrent het overschrijden van de budgetcap door Red Bull Racing in 2021 houdt de Formule 1-wereld nog steeds flink bezig. De concurrentie van Red Bull roept de FIA op om stevig in te grijpen. Toto Wolff vindt het echter niet realistisch om de wereldtitel van Max Verstappen in te trekken.

Verstappen werd vorig seizoen wereldkampioen na een slepend kampioensduel met Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Pas in de allerlaatste ronde van de laatste race van het seizoen besliste hij de kampioensstrijd in zijn voordeel. De strijd was zeer fel maar begin dit jaar leek men de strijdbijl te hebben begraven. De budgetcap-rel zorgde echter voor een onverwacht nieuw hoofdstuk in het dikke boek over de kampioensstrijd van vorig jaar.

Adequate straf

Mercedes-teambaas Toto Wolff is dan ook van mening dat autosportfederatie FIA stevig moet ingrijpen. De Oostenrijker vindt de financiële reglementen net zo belangrijk als de technische regels en hij is duidelijk in gesprek met La Gazzetta Dello Sport: "Als je wordt gediskwalificeerd door een technische overtreding, dan moet dat ook kunnen voor een overtreding van de financiële regels, ook al zijn deze regels nieuw. Er moet wel een adequate straf komen. Er gaan veel geruchten rond maar de FIA moet het eindoordeel nemen."

Titel innemen?

Eén van de mogelijke straffen is het innemen van de titel van Verstappen. Het is haast onwaarschijnlijk dat dit gaat gebeuren en ook Wolff ziet dat niet zo zitten: "Ik ben niet bekend met de grootte van de overtreding maar 1 of 2 miljoen kan een kampioenschap beslissen. De FIA moet de juiste maken en de straf moet de overtreding weerspiegelen. Ik denk niet dat je kan terug komen op de titel van 2021. Met een kleinere overtreding is dat volgens de regels niet realistisch. In de toekomst moet het eerlijker en duidelijker worden."