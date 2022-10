Red Bull weigert voorstel FIA te accepteren

Red Bull Racing gaat volgens Auto, Motor und Sport niet akkoord met het strafvoorstel van de FIA voor het overschrijden van de budgetplafond. Volgens dit Duitse platform zou de renstal een geldboete krijgen en minder testtijd in de windtunnel van maar liefst 25%. Aftrek van WK-punten komt niet ter sprake en de hoogte van de boete is onbekend.

Red Bull kon een uitweg kiezen met het accepteren van de Accepted Breach Agreement, waarbij schuld wordt bekend maar WK-punten mogen blijven behouden. Blijkbaar vindt het team dat onrecht is aangedaan en spant een zaak aan met zwaar geschut tegen de FIA.

Verwacht wordt dat Christian Horner of Helmut Marko later vandaag een reactie zullen geven aan de pers over het geweigerde voorstel.