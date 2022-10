Hamilton: "Budgetcap-rel roept emoties op veel bij fans"

De budgetcap-rel is een flinke nawee op het veel besproken seizoen van 2021. Volgens Lewis Hamilton opent deze cashgate een wond die achterbleef na de controverse in Abu Dhabi bij veel personen.

De zevenvoudig wereldkampioen had een historische achtste titel voor het grijpen in de Verenigde Arabische Emiraten, maar door een zeer ongewone SafetyCar-procedure trok Max Verstappen alsnog aan het langste eind.

Voor Hamilton zelf is 2021 een gepasseerd station nadat hem werd gevraagd of het gedoe rondom het kostenplafond nare gevoelens naar boven brengt over Abu Dhabi.

"Ik heb niet per se een uitgesproken mening, want ik ben er niet echt op gefocust", de geridderde Brit voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten.

"Het is in het verleden gebeurd. Ik zou zeggen dat ik verder was gegaan na vorig jaar, en natuurlijk roept dit op dit punt in het seizoen zeker emoties op voor veel mensen, de fans, voor iedereen. Voor hoe het eind vorig jaar ging en daar bovenop gebeurde dit", concludeerde de Brit.