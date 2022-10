Verstappen: "Wat we bereikt hebben is ongelooflijk"

Red Bull Racing staat in het constructeurskampioenschap 165 punten voor op Ferrari en kan in Austin de titel opeisen. Voor Verstappen is dat het doel aankomende zondag: “Daar gaat we voor, om die hier te winnen. Wat we dit jaar bereikt hebben, is ongelooflijk.”

Met nog vier races te gaan, is Verstappen nog steeds hongerig om te presenteren. "Ik wil nog steeds elke race winnen en ben hier om daar mijn uiterste best voor te doen. De druk is ervan af, maar zodra ik in de auto zit, ga ik voor het maximale."