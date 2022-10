Verstappen hekelt concurrentie in budgetcap-rel: "Iedereen is een beetje hypocriet"

Max Verstappen heeft dit weekend in Austin niets te verliezen. De Nederlander kroonde zich twee weken geleden in Japan tot wereldkampioen maar in de Formule 1-wereld gaat het echter vooral om de budgetcap-overschrijding van Verstappens team Red Bull Racing in 2021. Verstappen hekelt vooral de hypocrisie van de concurrentie.

Al sinds de Grand Prix van Singapore beheerst de rel omtrent de budgetcap overschrijding van Red Bull het Formule 1-nieuws. In Singapore ging het nog om geruchten maar vlak na de Japanse Grand Prix bevestigde de FIA het nieuws. De concurrentie wil een stevige straf zien voor Red Bull maar bij de Oostenrijkse renstal is men nog steeds van mening dat de budgetcap niet overschreden is.

Taak

In Austin wil Verstappen er niet al te veel over kwijt. De straf voor Red Bull is nog niet bekend en Verstappen zelf focust zich vooral op het racen. In gesprek met Sky Sports sprak Verstappen zich uit: "Er is nog niets bevestigd, als team weten we hoe we er mee om moeten gaan. Wij als team zijn er duidelijk over want we denken dat alles aan onze kant in orde is. Daarom is deze zaak nu ook nog gaande. Al met al is het ook niet mijn taak. Het is echt iets tussen het team en de FIA."

Hypocriet

Terwijl Verstappen en Red Bull rustig lijken te blijven, roept de concurrentie om een forse straf. Verstappen krijgt die berichten vanzelfsprekend ook mee maar de Nederlander is er niet van gediend: "Dat komt doordat wij het zo goed doen. De concurrentie probeert ons alleen maar af te remmen. Maar dat is ook hoe de Formule 1 werkt. Iedereen is een beetje hypocriet. Het zal eigenlijk allemaal wel. We moeten ons gewoon op onszelf focussen."