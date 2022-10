Perez jaagt op goed resultaat: "Ik wil als tweede eindigen in het WK"

Sergio Perez staat aan de vooravond van twee belangrijke races. Aankomend weekend in Austin en volgende week in thuisland Mexico kan Perez immers op zeer veel steun van zijn fans rekenen. De Red Bull Racing-coureur kijkt er reikhalzend naar uit en hij hoopt in Austin op een goed resultaat.

Perez is bezig met een zeer sterk seizoen en de Mexicaan kan zelfs nog de tweede plaats pakken in het wereldkampioenschap. De wereldtitel is uit zicht, zijn teamgenoot Max Verstappen claimde de titel bijna twee weken geleden in Japan. Perez duelleert met Charles Leclerc voor de tweede plek in het WK en hij hoopt dat hij samen met Verstappen de lakens kan gaan uitdelen.

Perez kijkt uit naar de race op het Circuit of the Americas (COTA). De Mexicaan wil graag het sterke resultaat uit Japan herhalen en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het was in de vorige race een dominante vertoning van ons. We sleepten een 1-2tje binnen en het zou geweldig zijn om dat hier te herhalen. Ik denk dat het publiek dat leuk zou vinden. Ikzelf wil graag als tweede eindigen in het wereldkampioenschap, ik ben dus meer gefocust om het seizoen positief af te sluiten en om mooie resultaten te halen met het team."