Hamilton heeft geen twijfels voor 2023: "Hebben volgend jaar betere auto"

Lewis Hamilton heeft zoals eerder bericht keihard gewerkt om het team vooruit te helpen. Volgens de Brit ging dat ten koste van de eigen prestaties, maar wel met een belangrijk doel voor ogen: weer meedoen voor de zeges en het kampioenschap.

De zevenvoudig wereldkampioen heeft alle vertrouwen dat Mercedes vooraan staat in 2023 en zorgt ervoor dat iedereen meedanst op die missie. "Ik moet zeker proberen iedereen scherp houden, ervoor zorgen dat we geen middel onbelet laten, zodat we kunnen vechten voor posities die we verdienen om voor te vechten'', zei de Brit.

Mercedes was vanaf 2014 tot en met 2021 the team to beat, maar moest met lede ogen toezien hoe Red Bull en Ferrari de scepter zwaaien om de zeges in 2022. De tegenvallende prestaties is geen reden tot paniek volgens Hamilton.

"Ik denk dat we altijd moeten onthouden dat dit een team is, er zijn mensen bij dit team die hier al meer dan 20 jaar zijn en acht titels hebben afgeleverd sinds ik hier ben, en meer daarvoor."

Hij vervolgt: “Ze weten hoe ze een machine voor het wereldkampioenschap moeten bouwen. Voor mij is het gewoon proberen ze zo goed mogelijk te ondersteunen."

Hamilton heeft geen wijfels over dat de Mercedes van volgend een betere auto zal zijn. “Ik denk dat we voor ons weten wat de problemen zijn met deze bolide. Ik geloof dat we als team niet zijn afgegleden van wereldkampioen naar niet in staat zijn om een ​​goede auto te bouwen."

"Ik twijfel er niet aan dat we volgend jaar een betere auto zullen hebben. Of we elk probleem dat we dit jaar hebben al dan niet hebben verholpen, zullen we ontdekken wanneer we weer beginnen", besloot Hamilton.