Komt Mercedes met een 2023-update naar Austin?

Dat Mercedes met de laatste grote update komt naar Amerika vertelde Toto Wolff al in een eerder stadium, maar volgens het Italiaanse Formu1a.uno zijn de aanpassingen op de Silberpfeilen gedaan met het oog op 2023.

"Volgens informatie die uitsluitend door Formu1a.uno is verkregen, mogen we kleine veranderingen verwachten in de neuskegel, de voorvleugel en de nieuwe vloer", schreef de website. ''Bovendien zal Mercedes weer een stap met de gewichtslimiet maken.''

“Nieuwe, lichtere componenten moeten een gewichtsvermindering van ongeveer 5 kg garanderen en de auto dichter bij het bekende minimumgewicht van 798 kilogram brengen. Alleen al over het gewicht gesproken, dit moet zorgen voor een verbetering van ongeveer 1 tiende per ronde", concludeerde het rapport.

Dat de topteams zich focussen op 2023 is geen verrassing. De rijderstitel is al vergeven aan Max Verstappen en het is een kwestie van tijd dat Red Bull Racing het constructeurskampioenschap opeist.

Woensdag meldde een ander Italiaans medium dat Ferrari de motor voor 2023 gaat uitproberen tijdens de Grand Prix in Amerika.