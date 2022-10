Russell ontvangt opvallend bezoek op Mercedes-hoofdkantoor

George Russell rijdt sinds dit seizoen voor het team van Mercedes. De Britse coureur is bezig met een zeer sterk seizoen en hij presteert zeer constant. In bijna alle races eindigde hij in de top vijf en in Hongarije greep hij zelfs zijn eerste pole position. Hij kreeg dan ook de kans om bijzonder bezoek te ontvangen.

Russell deelde in aanloop naar de Amerikaanse Grand Prix namelijk een opvallend bericht op zijn sociale kanalen. Russell mocht deze week namelijk zijn ouders ontvangen op het hoofdkantoor van Mercedes. De ouders van Russell gingen op de foto met de bekers die Russell binnen sleepte in Silverstone en Monza. Tevens bedankte Russell zijn ouders voor hun grote steun.