Verstappen vol motivatie: "Het ultieme doel is het winnen van beide titels"

Max Verstappen veroverde in Japan zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. Aankomend weekend komen Verstappen en zijn collega's weer in actie in Austin. Verstappen heeft zijn wereldtitel nog niet gevierd en is volledig gebrand op succes, hij wil zijn team namelijk ook de constructeurstitel schenken.

Verstappen is bezig met een enorm sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlander schreef al twaalf Grands Prix op zijn naam en hij kan daar dit jaar in theorie nog vier zeges aan toevoegen. Ook zijn team Red Bull Racing komt goed voor de dag, de Oostenrijkse renstal is dit seizoen oppermachtig en is concurrent Ferrari regelmatig te slim af.

Constructeurstitel

Verstappen zelf is volledig gefocust op het binnenslepen van de constructeurstitel. De Nederlandse coureur kijkt reikhalzend uit naar de Amerikaanse Grand Prix en spreekt zich uit op Verstappen.com: "Het was bijzonder om het kampioenschap in Japan veilig te stellen. Ik heb nog niet de kans gehad om dat uitgebreid te vieren, we zijn nog steeds gefocust op het binnenhalen van de constructeurstitel voor het team. Het ultieme doel is natuurlijk om beide titels te winnen, we moeten bij de les blijven. Het komt wel goed als we blijven presteren."

Motivatie

De kersvers wereldkampioen is nog lang niet klaar met het huidige seizoen en hij wil dan ook presteren in de laatste paar races. De motivatie bij Verstapen is dan ook zeer hoog: "Ik kijk uit naar de resterende vier races. Het is geweldig om terug te keren in Austin. Ik houd echt van de stad en ook van het circuit. Dat we hier vorig jaar wonnen was echt geweldig en ik kijk uit naar komend weekend."