Mercedes strijdvaardig voor 2023: "We weten wat we recht moeten zetten"

Mercedes weet wat er moet gebeuren om de huidige wagen te verbeteren voor 2023 in de hoop om het gat naar Red Bull en Ferrari te dichten. Dit seizoen kende de W13 de nodige issues, waaronder porpoising en gebrek aan snelheid op het rechte stuk, maar die lijken dus voor het volgende jaargang opgelost.

De technisch directeur van het team, Mike Elliott, onthult nu de opvolger van de huidige wagen een sterke doorontwikkeling doormaakt. "Het is duidelijk dat we op dit moment goed bezig zijn met de auto van volgend jaar", zei Elliott. “Ik denk dat het best moeilijk is om te proberen te voorspellen wat voor soort rondetijd je nodig hebt om te vinden. Ik denk dat er dit jaar races zijn waar we heel dichtbij waren", doelt Elliott onder andere op Zandvoort waar Hamilton dichtbij een overwinning was.

“In feite waren onze raceprestaties behoorlijk behoorlijk bij een aantal races", vervolgt de technisch directeur. "Er zijn races geweest waar we erbij zaten. Ik denk dat we dat hebben geprobeerd te begrijpen en ik denk dat we dat nu ook begrijpen. We weten wat we recht moeten zetten."

Toch blijft Mercedes geheimzinnig over hoeveel tijd is gevonden. "Ik ga natuurlijk geen getal prijsgeven, want dat zou veel weggeven, maar ik denk dat het binnen de grenzen ligt van wat mogelijk is om te vinden."

"Dus ik denk dat we ijverig moeten werken, hard moeten werken in de winter, maar hopelijk kunnen we onszelf terug in positie krijgen waar we vooraan vechten", sloot de Brit strijdvaardig af.