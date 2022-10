Verstappen kiest voor Stars en Stripes met speciale helm in Austin

Aankomend weekend staat de Amerikaanse Grand Prix op het programma. Veel coureurs grijpen het moment meestal aan om met een speciaal helmdesign te komen. Ook Max Verstappen rijdt aankomend weekend rond met een speciale helm, de kersvers wereldkampioen heeft zich laten inspireren door het Circuit of the Americas.

Verstappen rijdt dit weekend namelijk rond met een helm met start en stripes. Deze elementen zijn afkomstig van de Amerikaanse vlag en zijn tevens veelvuldig aanwezig rondom het circuit in Austin. De helm is wit met een aantal blauwe en rode tinten. De leeuw op de bovenzijde van de helm is ditmaal blauw van kleur. Vanzelfsprekend zijn ook de stickers van Verstappens team Red Bull Racing weer veelvuldig aanwezig.

Stars and Stripes 🤩



Max will be rocking this special helmet design for Austin, based on the iconic graphics of Circuit of the Americas 🤠🇺🇸



Get your mini helmets 🔗 https://t.co/QXft1tJqkT#USGP #UnleashTheLion pic.twitter.com/ymwG5wfLDT