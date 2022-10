Fittipaldi vindt dat er geen smetjes zitten op wereldtitels Verstappen

Max Verstappen mag zich sinds anderhalve week een tweevoudig wereldkampioen Formule 1 noemen. Over zijn tweede wereldtitel hangt echter de schaduw van de budgetcaprel. Emerson Fittipaldi is echter van mening dat Verstappen geen enkele schuld heeft bij deze zaak en dat de Nederlandse Red Bull-coureur de titel heeft verdiend.

Verstappen kroonde zich anderhalve week geleden tot wereldkampioen in Japan. De Red Bull Racing-coureur is bezig met een ijzersterk seizoen en de wereldtitel kwam dan ook niet als een verrassing. Toch wordt er met argusogen gekeken naar de prestaties van Verstappen. Zijn werkgever Red Bull Racing heeft immers de budget cap overschreden in 2021, wel ging het om slechts een kleine overschrijding.

Fantastisch

Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi is van mening dat Verstappen niets met de zaak te maken heeft. Volgens de Braziliaanse racelegende heeft Verstappen de titel verdiend. In gesprek met VegasInsider spreekt Fittipaldi zich uit: "Nee, dit heeft niets met Max te maken. Ik vind dat hij de titel vorig jaar verdiende en dat dat dit seizoen ook het geval is. Hij heeft in aanloop naar zijn laatste titel de meeste races gewonnen en hij reed fantastisch."

Abu Dhabi

Fittipaldi weet dat de eerste wereldtitel van Verstappen ook werd overschaduwd met een rel. Vorig jaar veroverde Verstappen de titel immers in een controversiële seizoensfinale. Fittipaldi: "Wat er gebeurde in Abu Dhabi heeft niets met zijn talent te maken. Dit jaar is dat niet anders. Max presteert, hij toont zijn talent en hij laat zien dat hij niet onder de druk bezwijkt. Hij heeft laten zien dat hij een echte kampioen is. Als je als titelverdediger aan de start verschijnt, dan is er teveel druk. Hij is daar heel erg goed mee omgegaan."