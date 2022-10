"Horner wil Mercedes niet kwijtraken"

De teams van Red Bull Racing en Mercedes vochten vorig seizoen een stevig titelduel uit. De teambazen gingen elkaar regelmatig verbaal te lijf. Christian Horner moet er echter niet aandenken dat Mercedes de sport gaat verlaten, de Brit is opvallend lovend over de grote concurrent van het vorige seizoen.

Red Bull Racing en Mercedes vochten in 2021 een reusachtig titelduel uit. Hun kopmannen Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten een inmiddels historisch titelduel uit, Verstappen kroonde zich uiteindelijk in de allerlaatste ronde van het seizoen tot wereldkampioen. De strijd tussen de twee teams was eveneens zeer hevig en de teambazen spraken zich meerdere keren duidelijk uit.

Red Bull-teambaas Christian Horner wil zijn grote concurrent echter niet kwijtraken. De Brit is dol op een echte strijd en hij is blij met het team van Mercedes. In de podcast The Diary of A CEO vraagt men aan Horner of hij Mercedes zou verwijderen. Het antwoord is glashelder: "Nee want het is leuk om tegen een team van dat kaliber te racen. Ze hebben de lat hoger gelegd en wij moesten die lat nog hoger gaan leggen om ze te verslaan. De tevredenheid die je daarvan krijgt is echt enorm."