Fittipaldi verwacht veel van Ferrari: "Ze zullen er alles aan doen om Red Bull te verslaan"

Aankomend weekend staat de Amerikaanse Grand Prix op de planning. Op het Circuit of the Americas zal het team van Ferrari weer de aanval openen. Emerson Fittipaldi verwacht dat de wagens van de Italiaanse renstal zeer competitief zullen zijn op het circuit nabij de Texaanse stad Austin.

Het team van Ferrari begon zeer goed aan het huidige seizoen maar al snel kwam de klad erin. Ferrari kan concurrent Red Bull Racing bijna niet meer bijhouden, Max Verstappen is immers al wereldkampioen. Verstappen kroonde zich anderhalve week gelden tot wereldkampioen nadat Ferrari-coureur Charles Leclerc een tijdstraf ontving vanwege het afsnijden van de laatste bocht.

Competitief

Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi verwacht in ieder geval veel van de legendarische renstal uit Maranello. De Braziliaan is in gesprek met VegasInsider nogal duidelijk in zijn voorspelling: "Ik ga naar Austin en ik heb er enorm veel zin in. Het wordt een zware Grand Prix. Ik weet zeker dat Ferrari er een goed resultaat gaat pakken. Ferrari zal gaan proberen om alles voor elkaar te krijgen. Ik denk dat ze daar heel erg competitief zullen zijn."

Japan

Fittipaldi verwacht dat men bij Ferrari sportieve revanche wil nemen. Door de tijdstraf van Leclerc mocht Verstappen zich immers wereldkampioen noemen. Fittipaldi: "Ze zullen er alles aan gaan doen om Red Bull te verslaan, meer dan ooit. Dit vanwege wat er in Japan gebeurde. Het zal als revanche voelen als Ferrari wint in Austin. Het is een belangrijke race voor ze, in Amerika. Ze hebben daar veel klanten."