'Saoedi-Arabië wil nog steeds tweede Grand Prix in Riyad'

Saoedi-Arabië wil graag een tweede Formule 1-race organiseren. Het Arabische koninkrijk hield vorig jaar zijn eerste Grand Prix in de straten van Jeddah, waarbij minister van Sport en voormalig coureur Abdulaziz bin Turki al-Faisal toegaf dat hij 'geen nee zou zeggen' tegen een tweede locatie. Hij zei tegen Sport1: "We zien echt de voordelen van deze evenementen voor het koninkrijk en daarom investeren we zoveel."

Hij zei dat Saoedi-Arabië zeker de capaciteit heeft voor twee Formule 1-races per jaar: "We moeten het met de Formule 1 bespreken om te zien hoe het gaat."

Momenteel wordt er een nieuw permanent circuit gebouwd in Qiddiya, naar verluidt een megaproject voor entertainment in Riyad - de Saoedische hoofdstad.

F1 CEO Stefano Domenicali zegt echter dat de kalender van de sport volgend jaar de maximale capaciteit van 24 Grands Prix zal bereiken. Tegenover motorsport-magazin.com zei hij: "Ik wil niet praten over een verdere toename van het aantal races. Bij het kiezen van locaties houden we rekening met veel factoren, maar hebben heel duidelijk besloten dat 24 ons maximum is, zelfs als er veel meer aanbiedingen zijn dan dat er data op de kalender staan."

Een optie voor Saoedi-Arabië zou daarom kunnen zijn om elk jaar af te wisselen tussen zijn twee F1-locaties. al-Faisal zegt hierover: "Dat was het geval in Duitsland met de Nürburgring en Hockenheim en het zou een optie voor ons kunnen zijn."

Plan niet nieuw

Het idee is niet nieuw. Eerder dit jaar kwamen er ook al berichten naar buiten dat Saoedi-Arabië een tweede F1-race wil organiseren.