Mislopen achtste titel achtervolgt Hamilton nog steeds: "In Zandvoort had ik er last van"

Lewis Hamilton was zoals bekend zeer, zeer dichtbij zijn achtste titel eind 2021. In 2022 hoopte de Brit opnieuw mee te doen met de hoofdprijs, maar zag met lede ogen aan dat op Max Verstappen en Red Bull geen maat stond. Een recordbrekende achtste kampioenschap lijkt dus ver weg, maar het blijft een lang gekoesterde wens.

"Het achtste wereldkampioenschap is geen obsessie, maar het zit zeker in mijn gedachten", legde hij uit in het interview met Sky Sport Italia. "Het staat bovenaan de piramide en het werk dat dit jaar aan de basis wordt gedaan, is gericht op om de top te bereiken."

Littekens

Die achtste leek bij de slotrace in de pocket, maar door een ongewone Safety Car-procedure kon Verstappen alsnog het kampioenschap voor zijn neus wegkapen. Hamilton was er kapot van, maar nam de Red Bull Racing-coureur niks kwalijk over wat er gebeurde in Abu Dhabi.

"Er is niets bijzonders tussen ons. Max deed vorig jaar zijn plicht en ik heb nul problemen met hem. Naast de baan was er niet [altijd] wederzijds respect omdat we een aantal jaren verschillen van elkaar. Maar dit kan gebeuren, no hard feelings. Die race was een zeer pijnlijk moment voor mij, net als in 2007. Die Chinese Grand Prix zal altijd een litteken zijn."

Hamilton doelde op zijn fout in de pitsstraat waarbij in het grind vast kwam, mede door opgerookte en griploze regenbanden. Voor dat moment reed de zevenvoudig kampioen op koers voor het behalen van de titel als rookie, wat een unicum zou zijn. Het kampioenschap liep de Brit uiteindelijk mis in de allerlaatste wedstrijd.

"Het beste is om te leren opstaan", vervolgde Hamilton. "In Zandvoort kwamen enkele van die emoties tot leven en ik had er last van. Het was een schok hoeveel tijd het kostte om de problemen op te lossen", zei Hamilton openhartig. "Ik denk dat ik dezelfde rijder ben die ik vorig jaar was, alleen met een beetje meer levenservaring."

Levensgenieter

Hamilton is iemand die zichzelf wilt blijven verrijken en blijft dit ook doen. Het leven bestaat volgens de succesvolste coureur uit meer dan alleen maar snel rondjes rijden. "Ik heb grotere voornemens, plan meer dingen, zoals de reis naar Afrika. Ik leef met dankbaarheid en een proactieve geest alles wat ik doe, evenals de tijd die ik met sommige mensen doorbreng. Het is natuurlijk leuk om continu te winnen, maar ik ben nog steeds dankbaar voor dit moment."

Winnen staat sinds 2007 in Hamiltons woordenboek. Vanaf zijn debuut heeft de Mercedes-coureur elk seizoen minimaal een Grand Prix gewonnen. Mocht dat ook lukken in 2022 dan verbreekt de 37-jarige het record van Michael Schumacher.

Op eigen kracht lijkt het echter dit seizoen niet meer te lukken. Voor Hamilton en zijn team een onwennige situatie. "Er zijn veel mensen in het team die erbij kwamen toen we altijd aan het winnen waren. Ze hebben nog nooit zo'n moeilijk jaar gehad. Ik denk dat het goed is voor ons allemaal om deze ervaring te hebben. Beetje bij beetje zijn we het gat aan het dichten en als we weer bovenaan op het podium staan, zal het een fantastisch gevoel zijn, want iedereen werkt als een gek."

"Natuurlijk waren we het seizoen begonnen met de bedoeling om voor de wereldtitel te vechten, maar toen we ons realiseerden dat we het niet konden, veranderden onze verwachtingen en probeerden we te werken alsof we voor het kampioenschap vochten."

Na een stroef begin van het seizoen en de nodige teleurstellingen, voelt Hamilton zich steeds beter in zijn vel ondanks dat het niet altijd crescendo gaat. "Ik zit nu op een goed moment. Ik kan snel herstellen van deze weekenden. Over het algemeen is het een goede fase in mijn leven. Ik wil beter presteren en andere races winnen, constant leren en groeien", sloot de Mercedes-rijder af.