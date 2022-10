Vettel onthult wie zijn grootste titelrivaal was

Sebastian Vettel gaat aan het einde van het huidige seizoen met pensioen. Vettel verlaat de Formule 1 en kan terugkijken op een waanzinnige loopbaan met vier wereldtitels. In zijn lange loopbaan heeft hij met veel coureurs gevochten en hij durft nu te delen wie zijn grootste tegenstanders waren.

Vettel veroverde in 2010, 2011, 2012 en 2013 de wereldtitel in dienst van Red Bull Racing. Na zijn Red Bull-jaren vertrok Vettel naar Ferrari waar hij geen nieuwe wereldtitel wist te pakken. De Duitser vocht wel een aantal stevige titelduels uit alvorens hij eind 2020 vertrok bij de Italiaanse renstal. Sinds vorig jaar komt hij uit voor het team van Aston Martin.

Vettel kijkt terug op een grote hoeveelheid stevige duels, hij duelleerde onder andere met Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Max Verstappen. In gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 deelt hij wie zijn grootste rivaal was in zijn loopbaan: "Lewis, vooral toen ik nog voor Ferrari reed. Lewis deed altijd mee en was er altijd. Maar daarvoor was het waarschijnlijk Fernando in de jaren dat hij nog voor het team van Ferrari reed in de Formule 1."