Gasly wil verleden met aanstaande teamgenoot Ocon achter zich houden

Vorig weekend maakte het team van Alpine bekend dat Pierre Gasly vanaf aankomend seizoen voor hen gaat rijden. De transfer zorgt ervoor dat Gasly de nieuwe teamgenoot gaat worden van Esteban Ocon. De twee Fransen konden het niet altijd goed met elkaar vinden maar volgens Gasly is de strijdbijl begraven.

Gasly en Ocon reden in hun jeugd al veelvuldig tegen elkaar. Het is niet geheel bekend wat er allemaal is voorgevallen maar het is wel duidelijk dat de twee coureurs en hun families het vroeger niet altijd even goed met elkaar konden vinden. Nu zijn beide Fransen volwassen en lijkt het erop dat de strijdbijl voorlopig is begraven.

Gasly wil in ieder geval niet meer denken aan het verleden. De huidige AlphaTauri-coureur denkt er niet meer aan en bespreekt de kwestie met Autosport. Gasly: "We hebben de nodige ups en downs gekend. Ik denk dat dit een goede kans is om het verleden achter ons te laten en ik maak mij dan ook geen zorgen. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel om aan de kop van het veld te vechten. We willen allemaal winnen en e weten dat we dan moeten samenwerken om het team naarvoren te pushen."