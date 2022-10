Honda eert wereldkampioen Verstappen met reusachtige advertentie

Max Verstappen kroonde zich afgelopen weekend in Japan voor het tweede jaar op rij tot wereldkampioen. De titel in Japan was een droom die uitkwam voor Verstappens team Red Bull Racing. Japan is immers het thuisland van voormalig motorleverancier Honda. De banden met Honda zijn nog steeds zeer warm en Honda bewees dat vandaag.

Honda maakt tot en met 2025 nog steeds de krachtbronnen voor Red Bull en daarnaast zijn de sponsorstickers van het merk weer aanwezig op de Red Bulls. De zege en wereldtitel van Verstappen op het circuit van Suzuka zorgden voor een groot feestje. Honda eert Verstappen nu met een paginagrote advertentie in de Japanse krant Nikkei. Ze feliciteren Verstappen op deze manier met zijn machtige wereldtitel.