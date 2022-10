Herbert waarschuwt concurrentie Verstappen: "Dat is angstaanjagend voor iedereen"

Max Verstappen is bezig met een extreem sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef al twaalf Grands Prix op zijn naam en kroonde zich afgelopen weekend in Japan al tot wereldkampioen. Het is de verwachting dat Verstappen nog wel eventjes zal domineren, Johnny Herbert deelt die mening.

Verstappen is vrijwel het gehele seizoen al oppermachtig. De Nederlander viel in twee van de eerste drie races uit maar draaide de zaakjes daarna pijlsnel om. Hij verschalkte zijn rivaal Charles Leclerc steeds vaker en won race na race. De titel was dan ook al snel in zicht en met nog vier races te gaan kan Verstappen rustig achterover leunen.

Verstappen en Red Bull ontvangen veel complimenten voor hun prestaties. De Nederlander laat een enorme indruk achter bij kenners. Oud-coureur Johnny Herbert is dan ook duidelijk in gesprek met Sky Sports: "Verstappen heeft dat complete team om zich heen gevormd. Ze denken en ze geloven dat hij de beste ooit is. Ik kan mij herinneren dat Michael Schumacher dat ook deed, het is precies dezelfde situatie. Hij wordt alleen maar sterker en sterker. Dat is het angstaanjagende voor iedereen die hem wil verslaan."