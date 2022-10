Verstappen rekende in Frankrijk al op titelprolongatie

Max Verstappen kroonde zich afgelopen weekend in Japan voor de tweede keer in zijn loopbaan tot wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is bezig met een uiterst dominant seizoen en iedereen hield dan ook rekening met snelle titelprolongatie. Verstappen zelf kwam pas later tot die conclusie.

Verstappen begon het seizoen nog redelijk teleurstellend met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. Daarna draaide hij de boel echter snel om en showde hij zijn grote kracht. Verstappen won zeer veel races waaronder de laatste twee Grands Prix voor de zomerstop. In Frankrijk en Hongarije won hij en profiteerde hij onder andere van een uitvalbeurt van Ferrari-rivaal Charles Leclerc.

Na zijn zege op het circuit van Paul Ricard kreeg Verstappen zelf ook het gevoel dat de wereldtitel dichtbij was. De Nederlandse Red Bull-coureur is er eerlijk over bij Motorsport.com: "Het moment waarop ik dacht dat ik de titel zou gaan winnen was denk ik op Paul Ricard. We hebben de voorsprong daar redelijk uitgebouwd. We hadden toen een best competitieve auto en we wisten dat het daarna spannend zou gaan worden. Toch dat ik toen al dat dit een voorsprong was die we niet meer weg mochten geven."