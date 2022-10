Manager Verstappen spreekt van droomscenario: "Het was overal complete chaos"

Max Verstappen is momenteel de meest besproken coureur van de Formule 1. De Nederlander was afgelopen weekend oppermachtig op het kletsnatte circuit van Suzuka in Japan. Verstappen won niet alleen de race, hij schreef ook de wereldtitel op zijn naam. Zijn manager Raymond Vermeulen is apetrots.

Verstappen is dit seizoen bezig met een ijzersterke reeks. Hij heeft tot nu toe twaalf Grands Prix gewonnen en kan zelfs het record van de meeste zeges in een jaar nog gaan verbreken. De Nederlander moet daarvoor nog twee races winnen en er staan er nog vier op de planning. In Japan greep hij in ieder geval al het eerste doel van het seizoen: de wereldtitel.

Verstappens zegetocht werd medemogelijk gemaakt door zijn strak georganiseerde team Red Bull Racing. Verstappens manager Raymond Vermeulen spreekt zich tegenover Motorsport.com trots uit over de ontknoping in Japan: "Dit is absoluut het droomscenario. Het was overal complete chaos. Eigenlijk wist ik het pas zeker toen we het officieel van onze teammanager hoorden. Onder het podium was het nogal onduidelijk en wist niemand echt hoe en wat. Het schijnt bij ons altijd op een bepaalde manier te moeten lukken. Het kan ook nooit normaal!"