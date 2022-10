Vettel verwacht dat men hem gaat vergeten: "Niemand zal voor altijd blijven bestaan"

Sebastian Vettel is momenteel bezig met de laatste maanden van zijn Formule 1-loopbaan. De Duitse viervoudig wereldkampioen maakte eerder dit jaar bekend dat hij na dit seizoen met pensioen gaat. Hij krijgt op elk circuit een hartelijk afscheid en het kan hem dan ook niet uitmaken of men hem in de toekomst vergeet.

Vettel is nog altijd één van de meest populaire coureurs van de sport. De Aston Martin-coureur wordt op veel circuits toegejuicht door de fans en in Japan werd hij zelfs overladen met cadeaus. Toch lijkt het erop dat Vettel geen minuut spijt heeft gehad van zijn aangekondigde afscheid, hij is een tevreden man.

Vettel is trots op wat hij heeft bereikt in zijn loopbaan, het maakt hem dan ook niet uit hoe men in de toekomst over hem denkt. Vettel wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik heb een keer iemand horen zeggen dat je wordt onthouden totdat de laatste persoon die je kent overlijd. Laat ik het zo zeggen: Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe koning, hij is echter niet Charles I. Er waren eerder al twee Charlesen. Herinner je hen? Waarschijnlijk niet. Er is een limiet. Er komt waarschijnlijk een moment waar iedereen mij gaat vergeten. Niemand zal voor altijd blijven bestaan."