Binotto feliciteert Verstappen: "Voor ons was deze Grand Prix teleurstellend"

Max Verstappen veroverde afgelopen weekend in Japan zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur versloeg zijn concurrentie met twee vingers in de neus. Verstappen ontvangt dan ook veel complimenten vanuit de racewereld, ook Mattia Binotto deelt zijn felicitaties uit.

Verstappen duelleerde dit seizoen veelvuldig met de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. De twee coureurs van de Italiaanse renstal konden nooit echt een vuist maken tegen Verstappen, Ferrari kampte namelijk met betrouwbaarheidsproblemen en ging daarnaast veelvuldig de mist in met de strategie. Verstappen kon hierdoor simpel uitlopen en veroverde afgelopen weekend de wereldtitel met zijn zege in Japan.

Felicitaties

Ferrari-teambaas Mattia Binotto had de witte vlag al snel gezwaaid. Geruime tijd geleden had men bij Ferrari al de wereldtitel uit het hoofd gezet. Tegenover de internationale media is Binotto duidelijk over de titelstrijd die werd beslist in Japan: "Ten eerste wil ik mijn felicitaties uitdelen aan Max voor het winnen van zijn tweede wereldtitel. Het was een geweldig seizoen van hem, hij verdient dit."

Teleurstellend

Charles Leclerc kon Verstappen nog van de titel houden in Japan maar dankzij een tijdstraf ging dit feest echter niet door. Binotto is dan ook duidelijk over de middag van Ferrari in Japan: "Wat ons betreft is het resultaat van deze Grand Prix teleurstellend. Vooral voor Carlos omdat hij na de eerste ronde niet meer verder kon. Charles reed over het algemeen een goede race maar jammer genoeg kreeg hij te maken met slijtage met de inters nadat hij in de eerste paar rondjes na zijn stop heel hard had gepusht."