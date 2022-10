Verstappen maakt met inhaalactie indruk op Brundle

Max Verstappen veroverde afgelopen weekend in Japan zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won de uitgestelde Grand Prix op het regenachtige circuit van Suzuka. Verstappen maakte veel indruk en ook Martin Brundle had een vrachtlading aan complimenten klaarliggen.

Verstappen won de verregende Japanse Grand Prix op relatief eenvoudige wijze. Bij de start kreeg Verstappen het eventjes lastig maar hij hield zijn hoofd koel. Verstappen werd in de eerste bocht bij ingehaald door Ferrari-coureur Charles Leclerc. Verstappen wist echter met een flitsende move de koppositie op te eisen en daarna reed hij op een pijlsnelle en kalme wijze weg bij de rest van het veld.

Move

De actie van Verstappen heeft veel indruk achtergelaten bij kenners. Ook oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle was onder de indruk. Tegenover zijn werkgever Sky Sports sprak Brundle zich uit: "Zijn move aan de buitenkant in de eerste twee bochten was echt buitengewoon. Het liet zien wat je allemaal moet weten over het talent van Max en over zijn gevoel achter het stuur van de auto."

Twee auto's besturen

Brundle weet hoe lastig het is om in de eerste bocht in Suzuka een inhaalactie in te zetten. De manier waarop Verstappen dat deed maakte een diepe indruk: "Je moet in de eerste twee bochten van Suzuka ongeveer twee auto's besturen als je daar op inters rijdt. Je moet rekening houden met de auto aan de binnenzijde en hoeveel die ongeveer kan glijden. Daarnaast moet je ook je eigen auto besturen. Je moet erom denken hoeveel ruimte je hebt en je moet rekening houden me het feit dat je kan gaan glijden. Hij zat er bovenop aan de buitenkant en hij hield alles onder controle."