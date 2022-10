Porpoising verhulde andere grote problemen Mercedes

Het team van Mercedes is niet bepaald bezig met een sterk seizoen. De Duitse renstal hoopte dit jaar weer mee te vechten om de zeges maar ze kwamen van de koude kermis thuis. In eerste instantie kampten ze met porpoising-problemen maar toen die eenmaal verleden tijd waren staken er andere problemen de kop op.

Mercedes vocht vorig seizoen nog om de zeges met Red Bull Racing. Dit jaar is alles echter anders en komt de regerend constructeurskampioen veel performance tekort ten opzichte van Red Bull en Ferrari. Naast de porpoising-problematiek kreeg men namelijk met nog veel meer problemen te maken. Stappen zetten werd hierdoor zeer lastig.

Problemen verhullen

Technisch directeur Mike Elliott doet niet geheimzinnig over de problemen. Het Britse Mercedes-kopstuk sprak zich er in Suzuka over uit. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "We konden de ware problemen van onze auto niet vinden omdat we zo hevig stuiterden. Het stuiteren verhulde alle andere problemen van onze auto. Toen we het gestuiter in Barcelona onder controle kregen verwachtten we significante verbeteringen. Maar in de volgende twee races werden we met de neus op de feiten gedrukt."

Winterstop

Elliott en zijn manschappen zagen dat er naast porpoising nog veel meer problemen waren met de wagens van Lewis Hamilton en George Russell. Elliott: "We hadden het ene probleem opgelost maar daardoor kwam wel weer het volgende probleem bovendrijven. Dat probleem hebben we tijdens de winter in de auto gegraveerd. Sindsdien hebben we wel geprobeerd om het op te lossen. Het probleem helemaal oplossen gaan we pas in de winterstop doen."