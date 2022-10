Video: Verstappen kent voetbalproblemen en Red Bull heeft reporter

Het team van Red Bull Racing beleefde afgelopen weekend in Japan een droomweekend. De Oostenrijkse renstal was wederom ijzersterk en greep met Max Verstappen en Sergio Perez zelfs een 1-2tje. Verstappens zege was zelfs genoeg voor de wereldtitel en dat was aanleiding voor een klein feestje.

Red Bull heeft dus ook genoeg tijd voor een lolletje. De Oostenrijkse renstal gaat aan de leiding in het constructeurskampioenschap en deelt op de sociale kanalen een aantal hoogtepuntjes van het weekend. Op de korte video is te zien hoe Verstappen moeite heeft met een potje voetbal, hoe hij iedereen groet in de garage en hoe het team Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz helpt in de regen.