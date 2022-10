Verstappen biedt Pirelli hulp aan: "Ik wil nieuwe regenband testen"

Voor de tweede race op rij zorgde regenval afgelopen weekend voor een uitgestelde race. In Japan lag de race enkele uren stil door de grote hoeveelheid neerslag, een week eerder in Singapore werd de start zelfs uitgesteld. Inmiddels zwelt de kritiek op bandenleverancier Pirelli aan. Max Verstappen biedt zijn hulp aan.

Tijdens de verregende races werd al snel duidelijk dat de teams en coureurs niet bepaald fan zijn van de full wets, al zeer snel wisselden ze naar de inters. Volgens Red Bull Racing-coureur én kersvers wereldkampioen Max Verstappen voeren de huidige full wets het water niet goed genoeg af. Hierdoor wisselen veel teams dan ook snel naar de banden met de groene wang, de inters.

Verstappen wil dan ook graag helpen bij het ontwikkelen van betere regenbanden. De Nederlandse coureur wil graag meedenken en oppert tegenover de internationale media dat hij openstaat voor testdagen met regenbanden: "Dat is geen kritiek, ik wil juist helpen. Ik zou graag een paar van dit soort testdagen willen hebben. Misschien kunnen we samen tot betere regenbanden komen. Dan hoeven we niet al zo snel over te stappen naar de inters of het al een 'wet race' te noemen. Normaal gesproken moet je ook bij hevige regen kunnen rijden, dan heb je wel andere banden nodig."