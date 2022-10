Verstappen heeft nieuw doel voor resterende races 2022

De nieuwe tweevoudig wereldkampioen F1 Max Verstappen zegt dat zijn doel voor de resterende vier races nu is om Red Bull te helpen de titel van de constructeurs veilig te stellen. Het zou de eerste keer zijn sinds het tijdperk van Sebastian Vettel in 2013 dat Red Bull de constructeurstitel wint en daarmee de dominante reeks van acht jaar van Mercedes weet te doorbreken.

De Nederlander is optimistisch, mede vanwege de grote voorsprong van 165 punten, dat het dit jaar gaat lukken: "We leiden de constructeurs, dus daar willen we ons echt op concentreren en proberen veilig te stellen. Het is een behoorlijk bijzonder jaar geweest dat je niet vaak meemaakt."

Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher vertelde Sky Deutschland: "We mogen niet vergeten dat Sergio Perez uiteindelijk Max wereldkampioen heeft gemaakt met zijn aanval op Leclerc in de laatste bocht, resulterend in een straf voor de Ferrari-coureur. Vorig jaar werd Max in de laatste ronde wereldkampioen, nu was het in de laatste bocht in Japan."

Max Verstappen en Sergio Perez kunnen samen het constructeurskampioenschap in Amerika winnen. Het enige dat ze daarvoor hoeven te doen is beide voor de Ferrari-coureurs te eindigen. Op de vraag of het prioriteit is om Red Bull dit jaar aan beide wereldtitels te helpen, zegt Verstappen: "Absoluut. Dat is het volgende doel en ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we die ook winnen."