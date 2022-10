'Straf voor Red Bull kan lang op zich laten wachten'

Het kan een tijdje duren voordat de straf voor Red Bull bekend gaat worden, nu is bevestigd dat het Oostenrijkse team in 2021 de budgetlimiet heeft overschreden. Het team dat eigendom is van de energiedrank reageerde officieel op de bevestiging van de FIA ​​door te stellen dat het als een 'verrassing kwam maar ook teleurstellend'.

Het bestuursorgaan van F1 zei dat het nu de juiste manier van handelen bepaalt, maar zware straffen zoals het afnemen van de wereldtitel van Max Verstappen in 2021 is uitgesloten. Een van de mogelijke straffen is een overeengekomen 'schikking' met Red Bull of een verwijzing naar het 'cost cap arbitragepanel', waarbij de zwaarste straffen worden uitgesloten omdat de overbesteding van Red Bull minder dan 5 procent bedraagt.

De Duitse krant Bild probeert de zaak iets te verduidelijken maar zegt: "De procedure is ingewikkeld, maar het kan even duren voordat duidelijk is wat de consequenties zijn."

De meeste experts verwachten een forse boete of zelfs een vermindering van zaken als windtunneltijd of Red Bull's budgetlimiet.

De Italiaanse La Repubblica: "Red Bull heeft te veel uitgegeven, maar slechts in geringe mate. Voor het team van de nieuwe wereldkampioen Max Verstappen wordt alleen een boete verwacht."