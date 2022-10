Andretti prijst Verstappen: "Perfecte voorbeeld van een wereldkampioen"

Max Verstappen veroverde afgelopen weekend zijn tweede wereldtitel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef de Japanse Grand Prix op zijn naam en zette daarmee de kroon op zijn perfecte seizoen. Hij ontvangt complimenten van alle kanten, ook Mario Andretti is zeer lovend over de resultaten van Verstappen.

Verstappen is vrijwel dit gehele seizoen oppermachtig in de Formule 1. De Red Bull-coureur bouwde een enorme voorsprong op in het wereldkampioenschap en het was dan ook een kwestie van tijd voordat hij zich voor de twee keer op rij mocht kronen tot wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. In Japan schoot hij dus raak.

Ook oud-coureur en enkelvoudig wereldkampioen Mario Andretti had louter complimenten over voor de Nederlandse wereldkampioen. In gesprek met Sky Sports is Andretti duidelijk: "Er iets niets beters dan je wereldtitel verdedigen, vooral na vorig jaar. Hij heeft het echt verdiend, zoals je kan zien. Hij domineert dit seizoen tot nu toe en hij zal waarschijnlijk wel blijven domineren tot en met het einde van het jaar. Hij is echt het perfecte voorbeeld van hoe een wereldkampioen moet zijn."