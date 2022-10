Flinke kritiek van Horner: "F1 heeft een grote fout gemaakt met aanpassing van puntensysteem"

Max Verstappen pakte zondag de wereldtitel van 2022 in Japan, maar het was een race waarin zelfs Red Bull Racing dacht dat hij eigenlijk een punt te kort kwam voor de titel. Dat komt allemaal door een 'fout' in de formulering van de reglementen, zegt zijn eigen teambaas Christian Horner.

Na de Belgische Grand Prix van vorig jaar, waarin twee ronden achter de Safety Car werden afgelegd in de stromende regen en de coureurs halve punten kregen toegekend, ondernam de Formule 1 stappen om de reglementen aan te scherpen om een ​​herhaling van zo'n farce te voorkomen.

Dat is niet gelukt, zo bleek gisteren. Bij een natte Japanse Grand Prix waarin 28 van de 53 ronden werden gereden, pakte Verstappen de overwinning voor Sergio Perez en Charles Leclerc. Dat betekende volgens vrijwel iedereen, inclusief Red Bull, dat er punten zouden worden toegekend voor kolom 3, die 50 tot 75 procent van een afgelegde raceafstand bepaalt. Verstappen zou hierdoor exact 1 punt te kort komen om zijn tweede wereldtitel te winnen.

Minuten later kondigde de F1 echter aan dat hij het kampioenschap had gewonnen, omdat er volledige punten waren toegekend vanwege de formulering in de regel die zegt dat de kolommen alleen van toepassing zijn als een race 'niet kan worden hervat'. Dat de Japanse Grand Prix twee ronden duurde, twee uur stopte en vervolgens 40 minuten duurde, betekende dat hij was hervat.

Zelfs Horner denkt dat het 'een vergissing was. De Brit: "Ik denk dat het een fout is die niet is opgenomen na de problemen in Spa vorig jaar, dat de reglementen duidelijk niet goed zijn herzien. We hadden de sterke indruk dat alleen met 75 procent van de race volledige punten worden gescoord. Dus we hadden het gevoel dat we een punt tekort zouden komen."

"Maar uiteindelijk bezorgde Checo's actie op Charles Leclerc Max het kampioenschap. Daarna zag je de verrassing op zijn gezicht, maar ook bij ons als team. Het was echter wel een aangename verrassing!"