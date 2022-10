Verstappen voltooit titelstrijd: "Wisten niet hoeveel punten we zouden krijgen"

Max Verstappens missie is vandaag werkelijkheid geworden: hij is tweevoudig wereldkampioen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed een dominante ingekorte race en greep de volle buit in Japan. Na de tijdstraf van vijf seconden voor Charles Leclerc was de wereldtitel voor Verstappen een feit.

Eventjes ontstond er nog twijfel over of er wel volledige punten waren uitgedeeld. Deze onduidelijkheid werd door de FIA echter al snel verduidelijkt. Er waren volledige punten uitgedeeld en de wereldtitel ging naar Verstappen. Hij kon het op het podium nog nauwelijks bevatten en vierde daarna een klein feestje met zijn team. De verbazing was groot maar hetzelfde gold voor de vreugde.

Blij

Na de podiumceremonie en een extra podiuminterview meldde Verstappen zich bij de internationale media. De Nederlander sprak zich uit bij de microfoon van zijn landgenoten van Viaplay. Bij de enthousiaste interviewer Tom Coronel was hij tevreden: "Dit zijn dingen die waarvan je als je klein bent niet kan voorstellen dat ze gebeuren. Ongelofelijk, maar ik ben wel heel er blij dat we het hier hebben kunnen doen."

Verwarring

Verstappen geeft tevens eerlijk toe dat hij zich niet geheel bewust was van het aantal punten dat hij had ontvangen na het vallen van de vlag. Er waren immers niet zo veel rondjes verreden. Verstappen: "We wisten niet hoeveel punten we zouden krijgen, volledige punten of niet. Dit omdat we de race zijn gefinisht en omdat de race niet stop is gezet. Anders was het een ander verhaal."