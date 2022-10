Verbazing bij wereldkampioen Verstappen: "Het is bizar"

Max Verstappen schreef de Japanse Grand Prix op zijn naam na een zeer merkwaardige race op het circuit van Suzuka. De Nederlander moest ruim twee uur wachten en reed daarna met twee vingers in zijn neus weg bij de concurrentie. Verstappen had daarna wat twijfel over zijn wereldtitel maar iedereen verzekerde hem van dat feit na de straf van Charles Leclerc.

Verstappen reed een zeer simpele Grand Prix en won met veel gemak. Na afloop was hij blij met zijn zege maar had hij niet het gevoel dat de wereldtitel er in zat. Verstappen hoorde onder het podium dat hij wereldkampioen was geworden, notabene interviewer Johnny Herbert moest hem uitleggen dat hij de titel had gepakt.

Gemengde emoties

Na zijn grote verbazing na zijn wereldtitel meldde Jenson Button zich op het podium om met Verstappen te praten over diens wereldtitel. De Nederlandse coureur zat nog steeds vol met verbazing. Op het podium sprak hij zich uit bij Button: "Het is bizar. Ik heb gemengde emoties want we dachten de race te winnen maar het was het wereldkampioenschap. Wat hebben we een jaar gehad, het was echt geweldig.

Dankbaar

Verstappen had nooit verwacht dat hij dit seizoen zijn wereldtitel direct al kon verdedigen. De Nederlandse coureur reed echter een ijzersterk seizoen en deelde zijn gevoelens zeer eerlijk op het podium met Button: "Het is iets wat we niet voor mogelijk hadden gehouden na vorig jaar. We hadden niet verwacht dat we zo'n goede auto zouden hebben dit jaar. Ik ben iedereen die aan dit project heeft gewerkt dankbaar. Niet alleen iedereen hier maar ook iedereen in de fabriek."