Tweevoudig wereldkampioen: Max Verstappen schrijft wederom geschiedenis

Het is hem gelukt: Max Verstappen mag zich vanaf vandaag officieel een tweevoudig wereldkampioen Formule 1 noemen. Verstappen bekroonde zijn oppermachtige seizoen in Suzuka. Op het circuit ontworpen door de Nederlander Hans Hugenholtz greep Nederlander Max Verstappen de wereldtitel, de spreekwoordelijke cirkel is dus rond.

Verstappens titel leek na drie races nog een utopie. De Red Bull-coureur was immers in twee van de eerste drie races van het seizoen uitgevallen. Verstappens grote rivaal Charles Leclerc profiteerde en had een enorme voorsprong in het wereldkampioenschap. Verstappen zelf zat in zak en as na zijn uitvalbeurt in Australië. Titelprolongatie? Verstappen wilde er niet eens aandenken.

Oppermachtig

In het weekend van 24 april volgde de grote ommekeer. Op het circuit van Imola werd de Grand Prix van Emilia Romagna verreden. In de sprint hield Verstappen het hoofd koel en verschalkte hij Leclerc voor het scheiden van de markt. In de race was hij oppermachtig en liet Leclerc voor het eerst in 2022 menselijke trekjes zien. De Monegask spinde en kwam op een grote achterstand binnen. In Miami greep Verstappen wederom de zege en in Barcelona was het hetzelfde liedje. Verstappen won, Leclerc viel uit.

Machtsovername

In Monaco werd Verstappen slechts derde, het was de opmaat naar de ultieme machtsovername van Verstappen. In Canada en Azerbeidzjan won Verstappen. In Bakoe viel Leclerc alweer uit met motorproblemen. In Engeland reed Verstappen een ongelukkige race en werd hij slechts zevende. In Oostenrijk won Leclerc en werd Verstappen tweede, hij profiteerde ditmaal van een uitvalbeurt van Ferrari-coureur Carlos Sainz.

Zeventien seconden

Daarna nam Verstappen de macht officieel over in de Formule 1. De Nederlander greep de sport bij de keel en won achter elkaar de Grands Prix van Frankrijk, Hongarije, België, Nederland en Italië. In Hongarije, België en Italië greep Verstappen de zege na een inhaalrace. Vooral in België maakte hij veel indruk. Hij startte de race als veertiende, vanwege en motorstraf, maar won de race met een voorsprong van zeventien (!) seconden op nummer twee Sergio Perez.

Wereldkampioen

Vorige week in Singapore had Verstappen al wereldkampioen kunnen worden, hij kende echter een ongelukkig weekend. Verstappens team Red Bull maakte een zeldzame fout in de kwalificatie. In de race kwam Verstappen slecht weg bij de start en maakte hij een remfout. Dit weekend in Japan maakte Verstappen alles echter goed voor de tribunes vol uitzinnige Japanners. Hij pakte zijn tweede wereldtitel op een ongekend sterke wijze. Max Verstappen is uw wereldkampioen van het seizoen 2022.