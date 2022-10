Video: Emotionele Vettel bedankt fans in het Japans

Sebastian Vettel is bezig met zijn laatste maanden als Formule 1-coureur. De Duitse viervoudig wereldkampioen gaat na dit seizoen met pensioen en wordt op alle circuits toegejuicht door de aanwezige fans. Ook in Japan heeft Vettel veel fans, de Duitser draagt zijn Japanse supporters een warm hart toe.

Vettel kreeg in Suzuka al veel cadeautjes van zijn fans en heeft tevens meerdere lookalikes rondlopen. Vettel is dan ook dankbaar en sprak al een aantal Japanse dankwoorden over de boordradio in de kwalificatie. Tevens verscheen Vettel op het podium om in het Japans met een brok in zijn keel de fans te bedanken voor hun steen.