Documentaire serie over Bernie Ecclestone in december te zien

De achtdelige documentaire-serie 'Lucky' van Bernie Ecclestone, geproduceerd door Manish Pandey, staat gepland voor een release in december. Pandley won eerder een BAFTA-award voor zijn documentaire over Ayrton Senna.

De productie voor de documentaire die het verhaal zal vertellen van het succes van Ecclestone aan het roer van de F1, ging van start tijdens de eerste corona-lockdown in 2020 en werd begin dit jaar afgerond. In de afgelopen maanden heeft Pandey's bedrijf Jiva Maya de serie met succes aan de omroepen verkocht en 'Lucky' omschreven als het 'intens persoonlijke verhaal van Bernie Ecclestone terwijl hij zijn visie realiseert om een ​​sport te creëren en te ontwikkelen die kan wedijveren met het WK voetbal en de Olympische Spelen.'

Volgens de branchewebsite Deadline heeft de wereldwijde sportstreamer DAZN rechten verworven in Japan, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje en Italië, terwijl Discovery+ rechten heeft verworven in Engeland en Ierland. ESPN LatAm, eigendom van Disney, heeft de rechten verworven voor zijn Star+-streamingservice en ESPN-kanalen in de regio, terwijl andere overeenkomsten voor landen als Nederland zo goed als rond zijn.

Kritiek op Netflix

Ecclestone, een voormalig coureursmanager die teameigenaar werd, leidde vier decennia lang de buitengewone ontwikkeling en welvaart van de Formule 1 en transformeerde een sport die geliefd was bij een kleine gemeenschap van liefhebbers in een wereldwijd zakenimperium. De Brit stond bekend als een racer in hart en nieren, maar zorgde ook altijd voor verdeeldheid in de F1-paddock door de enorme macht die hij uitoefende. Uiteindelijk werd hij gedwongen het stokje door te geven bij de overname van de Formule 1 door Liberty Media begin 2017.

In een gesprek met Deadline zei Ecclestone dat in tegenstelling tot 'een Amerikaanse documentaire op Netflix' (Drive to Survive), Mandey's 'Lucky' documentaire-serie was gebaseerd op de realiteit. Op de vraag of hij de serie 'Drive to Survive' van de F1 op Netflix had gezien, zei een spottende Ecclestone: "Ik hoef het niet te zien omdat het niet waar is."

Ecclestone voegde eraan toe dat hij niet bij de serie betrokken zou zijn geweest als het project niet was geleid door Pandey, met wie de voormalige F1-baas een 15-jarige vriendschap onderhoud. Ecclestone: "Ik zou deze documentaire niet hebben gemaakt - en ik haat dat woord - met iemand anders."

Belastingschuld

Zoals veel mensen met een groot vermogen goed betaamt, valt ook Bernie Ecclestone niet buiten de boot als het gaat om het niet betalen van belasting. Zijn naam werd onlangs in de media genoemd, aangezien de 91-jarige Brit ervan is beschuldigd van het niet declareren van ruim 400 miljoen Britse pond, in een trust-holding in Singapore.

In oktober 2023 zal Ecclestone zich moeten verantwoorden voor de rechter.