Verstappen ontvangt reprimande na incident Norris

Max Verstappen heeft de uitspraak van de stewards ontvangen na zijn incident met Lando Norris in de kwalificatie in Japan van vandaag. De stewards hebben besloten dat Verstappen een reprimande ontvangt. Hij raakte Norris bijna in een outlap in het derde en laatste kwalificatiegedeelte op Suzuka.

Tijdens de kwalificatie bood Verstappen al zijn excuses aan. Hij gaf via een handgebaar aan Norris aan dat hij zijn excuses aan wilde bieden. Na afloop sprak hij zelf van een gentleman's agreement over dat coureurs elkaar niet inhalen voor de laatste bocht in de kwalificatie. Norris deed dit wel en de stewards deelden dus geen zware straf uit.