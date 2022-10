Horner neemt het op voor Verstappen: "Er is een gentleman's agreement"

Max Verstappen claimde de pole position in Suzuka na een zeer spannende kwalificatie. De Nederlander leekechter te moeten gaan vrezen voor zijn pole. De stewards kozen echter voor een reprimande Hij had namelijk een zeer beangstigend momentje met Lando Norris voorafgaand de eerste run in Q3. Christian Horner denkt daar iets anders over.

Verstappen was in zijn inlap bezig om alles op orde te krijgen voor zijn snelle ronde. Toen hij wilde accelereren ging het echter bijna mis en brak zijn achterkant uit naar links. Op datzelfde moment kwam McLaren-coureur Lando Norris echter aanstormen, de Brit kon Verstappen nog maar net ontwijken. Norris ging door het gras en beide coureurs mogen zich bij de stewards melden.

Gentleman's agreement

Red Bull-teambaas Christian Horner was na afloop vanzelfsprekend tevreden met het rondje van Verstappen. Maar de Brit is niet van mening dat Verstappen een straf verdient. Bij Sky Sports spreekt hij zich uit: "Ze waren allebei in een outlap en er is een gentleman's agreement tussen de coureurs. Die afspraak houdt in dat je je positie vasthoudt en dat je dan één voor één door de laatste bocht gaat."

Onverwachts

Norris hield zich dus niet aan het door Horner uitlegde agreement. Horner denkt echter dat Verstappen de McLaren niet heeft gezien en dat het daardoor bijna mis ging: "Lando maakte de beslissing om de rij in te halen voorafgaand de laatste chicane. Ze volgden elkaar nog gewoon tot dat punt. Ik denk niet dat Max het had verwacht. Hij was zijn banden aan het opwarmen voor de ronde. Normaal gesproken gaan ze één voor één door de chicane."