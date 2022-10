Verstappen naar de stewards en moet vrezen voor pole

Max Verstappen claimde zojuist de pole position in de kwalificatie in Japan. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moet echter vrezen voor zijn pole. Hij moet zich melden bij de stewards na een opvallend incident met Lando Norris aan het begin van de derde kwalificatiesessie.

Verstappen was tijdens Q3 namelijk bezig met een rustige inlap. Toen hij wilde accelereren ging het echter bijna fout en brak zijn achterkant uit naar de linkerkant van de baan. Op datzelfde moment kwam Lando Norris echter aanstormen. De Brit kon Verstappen maar ternauwernood ontwijken en moet dwars door het gras. Beide coureurs moet zich verantwoorden bij de stewards.

New Document: Summons - Car 1 - Incident with car 4

