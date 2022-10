Horner kan leven met natte vrijdag: "Denk dat onze pace wel aardig is"

Het team van Red Bull Racing kende een aardige vrijdag in Japan. Op het circuit van Suzuka reden Max Verstappen en Sergio Perez in geen enkele sessie de snelste tijd, toch was men tevreden. Verstappen sloot de dag af als derde en Perez als vierde. Christian Horner was redelijk tevreden met de dag.

De twee vrije trainingen werden vandaag verreden onder zeer natte omstandigheden. De coureurs deden tijdens de eerste vrije training dan ook rustig aan. In de tweede sessie was er beduidend meer actie op de baan en waren het de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton die de tijdenlijst aanvoerden. Bij Red Bull maakte men zich echter allesbehalve druk.

Banden

Red Bull-teambaas Christian Horner was tevreden met de eerste dag op het circuit van Suzuka. De Brit zag overduidelijke verschillen met Mercedes en sprak zich uit bij Sky Sports: "Deze baan is zwaar voor de banden en we hebben in deze sessie maar één setje inters gebruikt. Ik denk dat Mercedes er drie gebruikte. Dus is denk dat onze pace wel aardig is. Ik wil er nog niet teveel conclusies uit trekken want je zag dat de voorbanden het heel erg snel zwaar kregen. Er is genoeg data om naar te kijken. Over het algemeen was het een aardige dag."

Compromis

Horner weet ook dat zijn team in Suzuka op zoek moest gaan naar een soort middenweg. De Brit is zich bewust van het feit dat de weersomstandigheden tijdens de race en de kwalificatie zeer verschillend zullen zijn: "Je probeert de juiste compromis te vinden omdat morgen waarschijnlijk droog gaat worden en dat zondag nat zal zijn. Je moet er dus voor zorgen dat je de juiste hoeveelheid downforce hebt. Je kiest een level uit voor allebei de omstandigheden."